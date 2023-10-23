شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مخزن بدون ترخيص فى شارع إيران بالدقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي بالاشتراك مع مباحث ومفتشي التموين، حملة على الأسواق لمحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن ضبط مخزن غير مرخص بشارع إيران، وبه كميات من الدقيق البلدي المدعم معاد تعبئتها داخل أجولة جديدة للتربح من بيعها، وكذا سلع منتهية الصلاحية من الزيوت والمعجنات استعدادا لتسويقها.

وتبين أن جميع السلع المخزنة بدون فواتير للتهرب من الضرائب واعتبارها مجهولة المصدر، مع مخالفة المخزن لاشتراطات التخزين والحماية المدنية، وعليه تم غلق وتشميع المخزن وإحالة المحضر إلى النيابة العامة.