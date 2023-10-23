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هيئة الاستعلامات تعقد مؤتمرا لكشف موقف مصر ومساعيها بشأن الوضع الفلسطينى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان غدا الثلاثاء، 24 أكتوبر، بمقر الهيئة بمدينة نصر، مؤتمرا صحفيا لممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية.

 

ومن المزمع أن يوضح المؤتمر مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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