هيئة الاستعلامات تعقد مؤتمرا لكشف موقف مصر ومساعيها بشأن الوضع الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - يعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان غدا الثلاثاء، 24 أكتوبر، بمقر الهيئة بمدينة نصر، مؤتمرا صحفيا لممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية.

ومن المزمع أن يوضح المؤتمر مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل.