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بعد 17 يومًا من العدوان.. ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 يومًا من العدوان.. ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه لليوم السابع عشر على قطاع غزة، وذلك بتكثيف الغارات الجوية على البنية التحتية للقطاع، واستهداف منازل المدنيين وكذلك المستشفيات بشكل خاص، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة إطلاق الرشقات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة..

 

5087 شهيدًا

منهم 2055 طفلاً

و1156 سيدة

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15273 مصابًا

منهم 4992 طفلاً

3746 سيدة 

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597 مجزرة بحق العائلات

57 شهيدًا من الطواقم الطبية

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181 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئى

20 ألف وحدة سكنية غير قابلة للسكن

32 مدرسة خرجت من الخدمة

72 مقرًا حكوميًا متضررًا

33 مسجدًا تم هدمه

3 كنائس متضررة

56 منشأة صحية متضررة

 

1.4 مليون نازح من شمال غزة إلى جنوبها

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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