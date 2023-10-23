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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 يومًا من العدوان.. ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه لليوم السابع عشر على قطاع غزة، وذلك بتكثيف الغارات الجوية على البنية التحتية للقطاع، واستهداف منازل المدنيين وكذلك المستشفيات بشكل خاص، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة إطلاق الرشقات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة..
5087 شهيدًا
منهم 2055 طفلاً
و1156 سيدة
15273 مصابًا
منهم 4992 طفلاً
3746 سيدة
597 مجزرة بحق العائلات
57 شهيدًا من الطواقم الطبية
181 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئى
20 ألف وحدة سكنية غير قابلة للسكن
32 مدرسة خرجت من الخدمة
72 مقرًا حكوميًا متضررًا
33 مسجدًا تم هدمه
3 كنائس متضررة
56 منشأة صحية متضررة
1.4 مليون نازح من شمال غزة إلى جنوبها
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