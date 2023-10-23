شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 يومًا من العدوان.. ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه لليوم السابع عشر على قطاع غزة، وذلك بتكثيف الغارات الجوية على البنية التحتية للقطاع، واستهداف منازل المدنيين وكذلك المستشفيات بشكل خاص، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة إطلاق الرشقات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية. وفى هذا الإنفوجراف نرصد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة.. 5087 شهيدًا منهم 2055 طفلاً و1156 سيدة 15273 مصابًا منهم 4992 طفلاً 3746 سيدة 597 مجزرة بحق العائلات 57 شهيدًا من الطواقم الطبية 181 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئى 20 ألف وحدة سكنية غير قابلة للسكن 32 مدرسة خرجت من الخدمة 72 مقرًا حكوميًا متضررًا 33 مسجدًا تم هدمه 3 كنائس متضررة 56 منشأة صحية متضررة 1.4 مليون نازح من شمال غزة إلى جنوبها

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