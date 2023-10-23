شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وصول السيدتين المفرج عنهما بجهود مصرية إلى معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول السيدتين المحتجزتين إلى معبر رفح، وجار الآن إجراءات استقبالهما من قبل الأطقم الطبية المصرية.

ونجحت الجهود المصرية المكثفة في إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه لليوم السابع عشر على قطاع غزة، وذلك بتكثيف الغارات الجوية على البنية التحتية للقطاع، واستهداف منازل المدنيين وكذلك المستشفيات بشكل خاص، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة إطلاق الرشقات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية، فى وقت بقيت جبهة لبنان مشتعلة ومرشحة للمزيد على وقع المذابح التى يقترفها الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية قصف عسقلان برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.