طلب إحاطة بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الحكومة سرعة التحرك لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجديدة في أسعار اللحوم الحمراء الحية، متسائلة كيف يتم رفع أسعار اللحوم فى ظل قرارات مجلس الوزراء بتخفيض العديد من السلع لتخفيف الأعباء على المواطن.

وقالت "الجزار"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع في أسعار اللحوم لدى محلات البيع والشراء في ظل قلة المعروض منه.

وطالبت البرلمانية، الإسراع في تحديد أسعار استرشادية للحوم الحمراء الحية بما يضمن هامش ربح مناسب لتجار المواشي ومحلات الجزارة، مؤكدة على ضرورة أن يكون لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورها في التوسع في شوادر بيع المواشي بأسعار مناسبة لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى أسعار المواشى.

كما طالبت توفير المزيد من الأعلاف الخاصة بالمواشى وبيعها بأسعار مخفضة لمربي المواشي، مؤكدة أن ما يحدث من ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء سيؤدي إلى ارتفاع الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء لأكثر من 400 جنيهًا.