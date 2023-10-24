اليوم.. محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت بطلق ناري في بولاق.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "بسنت" طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري.

كشفت التحقيقات أنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع وقت مشاجرة بين المتهمين بالأسلحة النارية ما أدى لوفاتها بطلق ناري.