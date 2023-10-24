شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتب: محمد الأحمدى الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 12:01 ص سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

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