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أخبار 24 ساعة.. لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كتب: محمد الأحمدى

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 12:01 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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