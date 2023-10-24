شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"الخليج 365": موقف مصر الحاسم منع التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن هناك جهودا كبيرة تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن فلسطين تعتبر أن سندها الأساسى هو مصر وليس فقط بحكم الجغرافيا والتاريخ ولكن بحكم العلاقات المتميزة بين الشعبين الفلسطيني والمصرى.

وعن قمة القاهرة للسلام التى عقدت بمصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أضاف ناصر أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك حراكا سياسيا كبيرا في المنطقة مركزه في مصر من قمة القاهرة للسلام، مؤكدا أن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين الى صحراء سيناء كان في غاية الأهمية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وعدم ترحيله وتهجيره من أرضه ووطنه.

وتابع :"نحن نعتبر أن الموقف الحاسم والحازم الذى اتخذته مصر كان سببا رئيسيا لمنع التهجير، كل الفلسطينين واثقين أن هذا الدور الذى تقوم به مصر سيستمر حتى اللحظة الأخيرة لإنهاء هذه الحرب المجرمة والظالمة ضد الشعب الفلسطيني، كلنا أمل أن تتواصل هذه الجهود لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حريته واستقلاله، ونشكر القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس السيسى".