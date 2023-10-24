شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى السيدتين المفرج عنهما للإسعاف: سعيدة بوجودي هنا ومصر مكان آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبد الفتاح موفد قناة القاهرة الإخبارية في رفح، إن الجهود المصرية نجحت في تحرير سيدتين مدنيتين محتجزتين في قطاع غزة منذ بدء الأزمة، ووصلا إلى معبر رفح.

وأضاف خلال إفادة على الهواء من معبر رفح، أن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تعبير عن المسارات المختلفة التي تسلكها مصر، سواء السياسي أو الدبلوماسي أو الوساطات لحل المشكلات في الشرق الأوسط وفي كل الدول المجاورة.

وأوضح أن النجاح المصري تكلل بوصول السيدتين إلى معبر رفح، واستقبلتهما سيارات الإسعاف المصرية، التي ظلت على الاستعداد على مدار 24 ساعة أمام المعبر منذ بدء الأزمة، وأجرت لهما الإسعافات الأولية.

وقال أحد المسعفين إن إحدى السيدتين قالت إنها سعيدة بوصولها إلى الأراضي المصرية ووصولها إلى هذه النقطة الآمنة، وهذا نجاح آخر يضاف إلى جهود الدولة المصرية.