شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وتوقعات بزيادة سعر إردب المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب J محمد الأحمدىالإثنين، 23 أكتوبر 2023 05:00 م
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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