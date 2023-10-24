شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 24/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 ص
موعد صلاة العصر 51: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:34
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 3:54
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:31
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م.
وقت صلاة الفجر 5:22
وقت صلاة الظهر 12:27
موعد صلاة العصر 3:41 م
وقت صلاة المغرب 6:07 م
وقت صلاة العشاء 7:22 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 ص
موعد صلاة العصر 49: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:29
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