شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز التوصيات الفنية لمحصول الجوافة خلال الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى برئاسة الدكتورعلاء عزوز نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات.

2- الاستمرار في جمع الثمار الناضجة.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الرى.

5- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس.

6-توزيع مصائد ذبابة الفاكهة علي القطعات و عمل حزام طولي علي بداية الارض مكونة من الفرمونات الجنسية لجذب الذكور وضمان وضع الاناث لبيض غير مخصب "مثل فلاي فرى" بمعدل 150سم / الزجاجة و يتم تعلقها علي الاشجار في مكان مظلل وفي حالة زيادة الاعداد يتم المكافحة الكيميائية و يتم التخلص من الثمار المصابة بالحرق او الدفن.

أ : تسميد محصول الجوافة الأشجار التي تروى بالغمر

1- الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر .

2- يتم اضافة 300 جم سلفات نشادر للاشجار اكبر من 3 سنوات .

3- يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما.

ب: تسميد اشجار الجوافة التي تروى بالتنقيط الرى

1- يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم الرية الثانية – يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19 الرية الثالثة – يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15يوم ج-التسميد الورقى.

2- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما ياتى350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا " لرفع كفائة الامتصاص".

ب- برنامج ري محصول الجوافة

1- السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة.

2- السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة .

3-السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة .

4-السنة الرابعة 25:30 لتر/ الشجرة .

5- السنة الخامسة 40 -55 لتر/ الشجرة .

6- السنة السادسة 55-60 لتر/ الشجرة .

7- معدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور.