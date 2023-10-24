شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: المدارس تبدأ تجهيز امتحان الشهر لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس والإدارات التعليمية بدأت التجهيز لعقد امتحان الشهر لصفوف النقل، موضحة أن الأسئلة يتم وضعها بالتنسيق مع التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس وتكون أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد وحتى نهاية شهر أكتوبر الجارى، على أن تنطلق اختبارات الشهر الأسبوع المقبل للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، مُوضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.