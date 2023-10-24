تدمر الشركات.. "أعضاء السياحة" يحذرون من الكيانات الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال "مجدي صادق" عضو الغرفة السياحية، إن الكيانات الوهمية، من أبرز عناصر القطاع المؤثرة على الشركات السياحية.

وأضاف "صادق" لـ "الخليج 365"، أن السماسرة هي التي تعمل في هذه الكيانات الوهمية، دون أوراق قانونية أو تأمينات أو ضرائب، الأمر الذي يُمكنهم من تقديم العديد من العروض سواء للمعتمر أو الحاج لا تقدر الشركات السياحية على تقديمها.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أنه الشركات السياحية المرخصة والقانونية، تقوم بدفع موارد بشرية، ومصاريف تشغيل العاملين بها، والضرائب والتأمينات، عكس الكيانات الموازية.

وطالب صادق، ضرورة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية، ووضع قوانين صارمة تمنع ممارستها العمل، وعقاب كل من يمارس هذه الأفعال.

من جانبه، قال محمد رحمي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه يجب العمل على القضاء على الكيانات الوهمية؛ لأنها تضر بمصالح الشركات السياحية.

وأضاف "رحمي" لـ "الخليج 365"، أن الكيانات الوهمية لا تتحمل أية أعباء أو مصاريف، وتقوم بتقديم عروض خيالية للمسافرين، وتحقيق مكاسب كبيرة.

وطالب عضو الغرفة السياحية، بضرورة ملاحقة الكيانات الوهمية قضائيًا، وعن طريق مباحث الإنترنت، لوضع حد لها في السوق السياحي.

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