إبراهيم عيسى: دعوات الحرب مع إسرائيل انسياق وراء مشاعر ساذجة وحمقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على واقعة قذيفة الدبابة الإسرائيلية على الحدود المصرية مع قطاع غزة، قائلا: "هناك من يتحدث عن أنه لابد من الرد المصري على هذه العملية وقصف الحدود، ولا يصح الانفعال وراء المشاعر الساذجة والمستغلة والمستخدمة من قبل الإسرائيليين والإخوان".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدعوة وتسخين الرأي العام إلى الحرب مع اسرائيل هي دعوات حمقاء وساذجة، وسخر قائلا: "اللي بيدعي إلى حرب ومفتقد جزء من رجولته خد فياجرا وريحنا".

وأوضح أن 40% لم يروا الحروب، ومصر إذا دخلت في حرب سنشهد الجيش المصري رقم 14 على العالم في حرب أمام الجيش الأمريكي رقم 1 والجيش الإسرائيلي رقم 18 على العالم، مؤكدًا أننا نعمل على تقوية الجيوش من أجل ردع الحروب، والدولة المصرية هي دعاة سلام ولسنا دعاه حرب.