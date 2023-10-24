شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تختتم اليوم فعاليات الموسم الثقافى بمحاضرات علمية عن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الموسم الثقافى السنوى الذي تنظمة الهيئة بعنوان "المناخ والحياة"، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدني، والذى عقد خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر 2023.

ويشهد ختام الموسم الثقافى محاضرات عن المباني الخضراء والمستدامة للدكتورة رانيا فؤاد عبد الحميد هندسة المطرية -جامعة حلوان)، والمحاضرة الثانيه: تلوث الهواء وتغير المناخ: كيفية الحدوث، تأثيرات المناخ وطرق الحد منه للدكتورة سلوي كمال حسن / المركز القومي البحوث)، والمحاضرة الثالثة: تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر للدكتورة أماني حمدي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أما المحاضرة الرابعة: نمذجة التغيرات المناخية للدكتورة أسمهان علي عثمان منالمركز الليبي لأبحاث تغير المناخ، و

المحاضرة الخامسة: مقدمة عن عمل الإدارة العامة للتنبؤات والأنذار المبكر للدكتورة سلوي حمدي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

و شمل الموسم الثقافي محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة.

و شارك في فعاليات الموسم الثقافي نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية ، ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها في الحياه، كما يهدف لنشر الوعي المعرفي والعلمي تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما في الحياة.

وعن الموسم الثقافى تقول هيئة الأرصاد : نتطلع أن يكون هذا الموسم متميزا" ويضفي للمشهد الثقافي معلومات ثرية علميا" وفنيا" حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر في حياتنا اليومية.

ويأتى الموسم الثقافى بتنسيق وبإشراف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ويتولى التنسيق والترتيب للمحاضرات فريق عمل من الهيئة يضم الدكتورة زينب صلاح محمود، والدكتورة ريهام ربيع عبد الغنى، والدكتورة مروة سامى، والدكتورة أمانى حمدى، والدكتورة سالى محمود ، والدكتورة راندة غريب، والمهندسة وفاء عبد العال.