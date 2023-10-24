شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المزيد من الماء على شكل شوربة خضار لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن ممارسة الرياضة والنظام الغذائي أمر بالغ الأهمية، ولكن هناك شيئا آخر تحتاج إلى استهلاكه أكثر من أجل التخلص من المزيد من الوزن، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة Newsweek.



وضع الماء مع الفواكه للتشجيع على تناوله

يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن الاستفادة من زيادة استهلاكهم اليومي من الماء. هذه العادة الصحية ليست ميسورة التكلفة فحسب، بل إنها متاحة أيضًا على نطاق واسع وتدعمها الأبحاث العلمية، تحدثت مجلة نيوزويك مع العديد من الخبراء لفهم كيف يمكن أن تساعدك زيادة كمية المياه التي تتناولها على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها.

وفي دراسة أجريت عام 2013، طُلب من 50 امرأة بدينة شرب 500 ملليلتر من الماء قبل الإفطار والغداء والعشاء، وفي المجمل، شربوا 1.5 لترًا من الماء يوميًا لمدة 8 أسابيع، ووجد الباحثون من قسم علم وظائف الأعضاء في كلية ومستشفى دكتور دي واي باتيل الطبي في الهند أن هناك انخفاضًا في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI) وتكوين الجسم.

ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها لإنقاص الوزن؟

حددت الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والطب، إن كمية السوائل اليومية الكافية تبلغ حوالي 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال، وحوالي 11.5 كوبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساء.

كشف أحد استطلاعات أن ما يقرب من نصف الأمريكيين (47% ) يستهلكون أقل من الكمية اليومية الموصى بها، قامت منصة تحليلات المستهلك باستطلاع آراء 2861 شخصًا بالغًا أمريكيًا ووجدت أن 53 % فقط من المشاركين يشربون أكثر من 8 أكواب يوميًا، ووجدت النتائج أيضًا أن الرجال أكثر احتمالًا بقليل من النساء للإبلاغ عن شرب المزيد من الماء.

شارك أستاذ التغذية الدكتور جوان سالج بليك، الذي يعمل في كلية سارجنت لعلوم الصحة وإعادة التأهيل بجامعة بوسطن، ببعض الطرق التي قد تساعد الناس على استهلاك المزيد من المياة..

بعض الطرق للتشجيع على استهلاك المزيد من المياه.. 1.أضف الفاكهة أو الخضار للماء ..

إحدى أفضل الطرق لزيادة كمية الماء التي تتناولها هي تعزيز نكهتها، ويمكن القيام بذلك عن طريق غمرها بشرائح الليمون أو التوت أو الخيار، ويمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق الاحتفاظ بإبريق من الماء" مع شرائح الفاكهة أو الخضار هذه في ثلاجتك.



شوربة الخضار

2.تناول وعاء من شوربة الخضار قبل العشاء..

وعاء من شوربة الخضار مصنوع في الغالب من الماء المنكه بمكعب مرقة وقطع من الخضار، تشير الأبحاث إلى أن تناول حساء الخضار منخفض السعرات الحرارية قبل الوجبة يمكن أن يحد من شهيتك ويقلل السعرات الحرارية المستهلكة في تلك الوجبة بحوالي 20 %.

إن الحجم الكبير من السائل للحساء مع الخضار قد يؤدي إلى توسيع المعدة وتأخير إفراغها بحيث تشعر بمزيد من الشبع وسوف تأكل أقل في الوجبة، وهذا سوف يقلل من إجمالي السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها، شوربة الخضار هو حساء دافئ مثالي مرافق مع الوجبة مع انخفاض درجات الحرارة في الهواء الطلق إذا كنت ترغب في فقدان بعض الوزن.

هل أنت جائع فعلاً أم عطشان فقط؟

في بعض الأحيان يخلط الناس بين الجوع والعطش ويأكلون المزيد من السعرات الحرارية دون أن يدركوا ذلك، من خلال تجربتي في العمل مع الأفراد الذين يريدون فقدان بعض الوزن الزائد، يخلط بعض الناس بين شعورهم بالجوع والعطش، وقد يساعد شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم على ترطيبهم.

وجدت دراسة أخرى، أجريت في عام 2009، أن الأشخاص الذين شربوا 500 ملليلتر من الماء قبل الوجبة تناولوا سعرات حرارية أقل بنسبة 44 % من أولئك الذين لم يشربوا الماء قبل الوجبة، موضحة، إن مركز الشبع لدينا يستغرق حوالي 20 دقيقة ليقول إننا ممتلئون.



الشوربة لخفض الوزن

زيادة تناول الماء قد يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي..

وفقا لدراسة أجريت عام 2003، فإن شرب 500 ملليلتر من الماء يمكن أن يزيد معدل الأيض بنسبة 30 % ووجدت مجموعة الباحثين ومقرها برلين بألمانيا أن الزيادة حدثت خلال 10 دقائق ووصلت إلى الحد الأقصى بعد 30 إلى 40 دقيقة.

وأكدت مجلة نيوزويك، "إن الماء ضروري للعديد من العمليات الأيضية، بما في ذلك تحلل الدهون، وقد وجدت دراسة أن شرب 17 اونصة من الماء اى حوالى 500 مل يزيد من استهلاك الطاقة أثناء الراحة بنسبة 24 % لدى النساء و30 % لدى الرجال، شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعدك الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده أيضًا على أداء أفضل وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وفقا لنيوزويك