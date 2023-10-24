شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لإلغاء رخصة محل بالجيزة حال وفاة صاحب الترخيص الأصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، العديد من الخدمات لأصحاب المحال الصناعية والتجارية والعامة، منها (استخراج ترخيص بفتح محل، وتجديد أو نقل الرخصة، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وتجديد رخصة تشغيل مؤقتة)، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية المستندات المطلوبة لإلغاء رخصة محل في حالة وفاة المرخص له الأصلي.

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للاطلاع) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

-توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).

-إعلام وراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).