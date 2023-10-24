شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف مدرسة تابعة للأونروا فى رفح تؤوى نازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف الاحتلال الإسرائيلى مدرسة تابعة للأونروا في رفح تؤوي نازحين، بعدة قذائف صاروخية، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أنه تم استشهاد 53 فلسطينى على الأقل بينهم أطفال، وجرح العشرات وصفت جروح بعضهم بالحرجة والخطيرة، في غارات إسرائيلية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت فجر الثلاثاء، عددا من منازل المواطنين في مخيم خان يونس، وفي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 23 قتيلا فلسطينيا بينهم أطفال، واصابة أكثر من 45 على الأقل بجروح مختلفة وخطيرة، نقلوا إلى مستشفى ناصر، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس. كما قتل أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطاع، بحسب وفا.

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