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الصحة تكشف الإسعافات الأولية لإصابات الفم والأسنان.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لإصابات الفم والأسنان، نرصدها كالتالى- 

 

- اجعل المصاب يجلس ويحنى رأسه للأمام وأطلب منه عدم بلع الدم

 

- عند وجود نزيف مصاحب للإصابة ضع ضمادة نظيفة علي الجرح أو بين الأسنان مع الضغط عليها برفق لمدة من 5 - 10 دقائق 

 

- حافظ على السن المخلوع بإمساكه من التاج وضعه في علبة نظيفة بها محلول ملح وسلمها للطبيب لإمكانيه إعادة زرعها 

 

- في حالة وجود اشتباه كسر أو خلع بالفك السفلى ضع ضمادة تحت ذقن المصاب ولفها برفق برباط شاش حول رأسه لتقليل الحركة لحين الوصول لأقرب مستشفى

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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