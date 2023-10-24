شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الإسعافات الأولية لإصابات الفم والأسنان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لإصابات الفم والأسنان، نرصدها كالتالى-

- اجعل المصاب يجلس ويحنى رأسه للأمام وأطلب منه عدم بلع الدم

- عند وجود نزيف مصاحب للإصابة ضع ضمادة نظيفة علي الجرح أو بين الأسنان مع الضغط عليها برفق لمدة من 5 - 10 دقائق

- حافظ على السن المخلوع بإمساكه من التاج وضعه في علبة نظيفة بها محلول ملح وسلمها للطبيب لإمكانيه إعادة زرعها

- في حالة وجود اشتباه كسر أو خلع بالفك السفلى ضع ضمادة تحت ذقن المصاب ولفها برفق برباط شاش حول رأسه لتقليل الحركة لحين الوصول لأقرب مستشفى