شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف محيط مبنى المستشفى الإندونيسى ومنزلين بشارع اليرموك فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفها على قطاع غزة، حيث تم قصف منزلين فى شارع اليرموك بالقطاع، كما تم قصف محيط مبنى المستشفى الإندونيسى فى شمال غزة، وذلك فى خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، أن عشرات الشهداء والمصابين جراء غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة. وفى وقت سابق أفادت وكالة الأنباء ألفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الاسرائيلى اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء بلدة برقة شمال غرب نابلس، وأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الغربية من بلدة برقة، وسط إطلاق نار كثيف وعمليات تمشيط فى المنطقة.

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