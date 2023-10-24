ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟.. مفتى الجمهورية يجيب

ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟.. "عندي سمنة وأتبع حِمْيَةً غذائية لإنقاص الوزن، وممَّا أتبعه في ذلك أنِّي أصوم يومًا وأفطر يومًا -في غير رمضان-؛ فهل أثاب على ذلك الصيام مع أنَّ الباعث عليه إنقاص الوزن لا القُرْبَة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء رده كالآتى: