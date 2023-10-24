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شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟.. مفتى الجمهورية يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظام غذائى لانقاص الوزن
كتب لؤى علىالثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 05:00 ص
ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟.. "عندي سمنة وأتبع حِمْيَةً غذائية لإنقاص الوزن، وممَّا أتبعه في ذلك أنِّي أصوم يومًا وأفطر يومًا -في غير رمضان-؛ فهل أثاب على ذلك الصيام مع أنَّ الباعث عليه إنقاص الوزن لا القُرْبَة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء رده كالآتى:
"النية شرط لصحة الصيام، فإنْ صام المكلف غير مريدٍ القربة لم يقع صومه صحيحًا، ولها أيضًا الأثر البالغ في تحقيق الثواب الأخروى، وعلى المكلف أن ينوي القربة مع الحمية وإنقاص الوزن رجاء تحقيق الأثر والثواب جميعًا".
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