شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع التيار الكهربائي، فجر اليوم الثلاثاء، عن المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود.

وأعلن الطاقم الطبي أن الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن هذا المستشفى الواقع في منطقة بيت لاهيا، وهو ما يعني خروجه من الخدمة.

وانقطع التيار الكهربائي بالتزامن مع وصول عشرات الجرحى إلى المستشفى إثر غارات عنيفة نفذها الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق من غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية، إن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي، شمال قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود "جريمة ضد الإنسانية"، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تداركها بشكل عاجل.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية، في بيان ، فجر الثلاثاء، أن انقطاع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، "وصمة عار على جبين الدول التي صمتت وشاركت الاحتلال عدوانه، والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا والمدنيين العزّل".

وحذرت الفصائل الفلسطينية من "مغبة التهاون في توفير الوقود، والذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات".