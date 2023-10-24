شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: متابعة استيعاب الطلاب للمناهج المطورة بالمرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم متابعة مدى استيعاب التلاميذ للمناهج المطورة فى المرحلة الابتدائية، مؤكدة أن نسب الاستيعاب يجب رفعها لتحقيق أهداف التطوير المنشود، مشيرة إلى أن هناك ضعفا فى استيعاب بعض التلاميذ للمناهج والمقررات الحديثة وهذا الأمر له أسبابه التى تعمل دائما الوزارة على تلاشيها، منها العجز فى أعضاء هيئة التدريس والمستوى الثقافى والاجتماعى لبعض الأسر والكثافات الطلابية المرتفعة، ولكن كل هذه الأمور تحاول الوزارة وضع حلول لها ومعالجتها بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على 70% من دول العلم المتوسطة لديهم مشاكل في القرءاة والكتابة لدى الطلاب، مضيفا أن ضعف القراءة والكتابة هي أم الصعوبات، فهي تؤثر على فهمه المواد الدراسية، وتجعل الطالب أكثر عرضه للتسرب من التعليم، وتقل ثقته بنفسه وتؤثر على علاقاته الاجتماعية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ورشة عمل بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل)، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار اليومين الماضيين: علينا تفعيل أدوات تشخصييه لأسباب ضعف القراءة لدى الطلاب، وتحديدها ومن ثم نبدأ في العلاج بناءا على التشخيص، مؤكدا أن الوزارة لديها مناهج مصرية بمعايير دولية، ولكن هناك 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتاب، وفقا لدراسة قومية أعدها المركز القومي للامتحانات.

وتابع الوزير: على الأسرة أن تقرأ مع أولادها لتنمية القرءاة لديهم، فالعلاقة تشاركية بين الأسرة والمدرسة لحل هذه المشكلة ولضمان نجاح اي مشروع يتوقف على نجاحه وخطورته، ولا يتم الا باجتماع المسئولين والمعنيين للوقوف على ما سيتم عمله، وطرق حل المشكلة، والالتزام بالخطة لتنفيذها.