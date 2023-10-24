شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية. وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية ، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية.

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