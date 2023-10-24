شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بيعدل مزاجك.. 4 أكواب شاي يوميا تحميك من الإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر والميتابوليزم، أن شرب الشاي يقلل نسبة الإصابة بأمراض السكر وخصوصا سكر النوع 2، موضحة أن هناك عدة دراسات حديثة أكدت أن هناك فائدة من شرب عدة أكواب من الشاي يوميا، حيث يعمل الشاي على تخفيض نسبة السكر في الدم ويحمى من أمراض القلب وجلطات المخ.

وأشارت الدكتورة إيناس شلتوت، إلى أن هناك دراسة نشرت في الجمعية الأوروبية للسكر، أثبتت أن شرب 4 أكواب من الشاي سواء الشاي الأسود أو الأخضر أو الشاي الذى يحتوى على النكهات قلل من حدوث مرض السكر بنسبة 17% خلال 10 سنوات.

وقالت إن مجرد ممارسة عادة بسيطة يوميا يمكن أن تقلل من الإصابة بمرض السكر من النوع2، أهمية هذه الدراسة انها شملت مليون شخص في 8 بلدان أكدت فائدة شرب الشاي، موضحة، إنه عندما نتحدث عن شرب الشاي لا يفضل إضافة السكر إليه، وإذا لزم الأمر يمكن إضافة محليات طبيعية، وليس محليات صناعية، ولا نضع عليه العسل لأن الناس تعتقد ان العسل محلى طبيعى ولا يحتوى على سعرات حرارية عالية، ولكن في الحقيقة يحتوى العسل على سعرات حرارية عالية، لذلك لا يفضل وضع الكثير من السكر أو السعل إلى الشاى.



فوائد الشاى لمريض السكر

دراسة أخرى حديثة، أجريت على نصف مليون شخص في بريطانيا، أكدت أن شرب كوبين من الشاي الأسود قللت نسبة الوفيات من 9 الى 13 %، الحقيقة إنه طوال هذه الدراسة التي استمرت لمدة 14 سنة أثبتت فائدة شرب الشاي في تقليل نسب الإصابة بامراض القلب وشرايين المخ.

وأوضحت أن السبب أن شرب الشاي مفيد في هذه الدراسة نتيجة وجود مادة البوليفينول والتي تعمل كمضاد أكسدة قوى تعمل على تقليل نسب الالتهاب داخل الجسم.

وأكدت، إن الشاي يقلل من نسبة الالتهاب داخل الجسم، كما يخفض نسب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، موضحة، إن الدراسات أيضا أكدت ان إضافة اللبن الى الشاي لا يغير من الفائدة التى يتمتع بها.