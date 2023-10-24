شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسكين الطلاب المستجدين بجامعة القاهرة 1 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة، البدء فى عمليات تسكين الطلاب المستجدين المقبولين بكليات جامعة القاهرة فى المدن الجامعية بالجامعة بداية من 1 نوفمبر المقبل، وذلك بالنسة لمدن الطلاب والطالبات.

وأوضحت جامعة القاهرة، إنه تم الانتهاء من تسكين جميع الطلاب القدامى بالجامعة بالفرق الأعلى خلال الفترة الماضية، إذ بدأت أعمال التسكين مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أشار إلى إطلاق الجامعة منذ أكثر من 5 سنوات مشروعًا ضخمًا لتطوير المدن الجامعية على 3 مراحل، شملت المرحلة الأولى تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وتضمنت المرحلة الثانية رفع كفاءة وتجديد المباني السكنية والخدمات والطرق بمدينة الطلبة، وعدد من مباني المدن الأخرى، وتمثلت المرحلة الثالثة للتطوير في استكمال رفع كفاءة باقي المدن وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع إعادة تخطيط الطرق، وتزويد الغرف بمراوح وشاشات تليفزيون حيث تم تركيب 4770 شاشة وريسيفر وأطباق استقبال القنوات الفضائية بغرف المدن الجامعية للطلاب، مع الاستمرار في عمليات التطوير والتجديد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير ضخمة من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية.