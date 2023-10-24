"عبير" تطلب خُلع زوجها: "مش حنين وبيضرب عياله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"طلع قاسي بيتكلم بالعصاية والسكينة.. مش حنين وبيضرب عياله"، بتلك الكلمات بررت " عبير. ك"، 36 سنة، تواجدها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعدما قامت برفع دعوى قضائية تطلب خُلع زوجها لشعورها باستحالة المعيشة معه.

تروي "عبير" تفاصيل زواجها لمصراوي قائلة إنها تزوجت من "محمود. ح"، 39 سنة، سائق ميكروباص، زواجًا تقليديًا بعد ترشيحه من بعض الأقارب للتعارف ووجدته بشوشا ومحترما "اتخذت قرار الزواج منه خلال شهرين دون تفكير".

أضافت الزوجة أنها عاشت حياة زوجية متقلبة، فزوجي لديه من زوجته الأولى 4 أطفال، فيجلس معي 3 أيام "مشوفتش منه غير الضرب والإهانة"، اكتشفت إن طباعه غير مقبولة بعد الزواج.

شكت الثلاثينية تصرفات زوجها، قائلة "ضربني بالعصاية قدام أطفالها.. وهددني بالسكينة عشان يخوفهم منه"، موضحة أنها غادرت غاضبة لمنزل أسرتها.

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضد زوجها وحملت رقم 5237 لسنة 2021، وما زالت الدعوى منظورة إلى المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.