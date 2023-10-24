نهاد أبو القمصان: دعوات مقاطعة المنتجات الأمريكية تضرب العمالة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أن حملات مقاطعة التوكيلات الأجنبية والمنتجات التي يحمل أنها أمريكية أو إسرائيلية هي دعوات بها نوايا طيبة، موضحة أن كل المنتجات الأجنبية العاملة في مصر بها صناعة مصرية ولكن هي تستخدم العلامة التجارية فقط، قائلة: زجاجة البيبسي في مصر هي صناعة مصرية ومقاطعتها ضرب العمالة المصرية في المصانع بجانب السلسلة التي تغذي عملية الانتاج.

وأوضحت "أبو القمصان"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجب التركيز في حملات المقاطعة على المنتجات المستوردة كالزيوت والسيارات والمنتجات المستوردة بشكل كامل من الخارج، مشيرة إلى أن اللجان الإلكترونية التي تتحدث عن مقاطعة المنتجات على أنها ستحدث خسائر في الشركة الأم التي تحصل على 0.5% من مكاسب الشركة.

وأشارت إلى أنه يتم توثيق ما يحدث في غزة هو توثيق حقوقي وقانوني، مشددًا على أنه تم توصيفه بـ"إبادة جماعية"، موضحة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان توصف الحرب في غزة بـ"إبادة جماعية" هو أقصى درجات في المحكمة الجنائية الدولية.