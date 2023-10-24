شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج تعقد أول مؤتمراتها اليوم لدعم الرئيس السيسى فى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بإحدى شركات صناعة الغزل والنسيج بالمحلة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن اختيار مدينة المحلة لكونها قلعة الصناعة وتضم مواقع عمالية وإنتاجية كبيرة ومشهود لها بالوطنية، موكدا أن عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم ، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها ، وأفعالها ،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا ، وهو يعلمه العمال جيدا .

جدير بالذكرأن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.