شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.