شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتساءل: ما قيمة أى مؤسسة إنسانية لا ترفع صوتها ضد إبادة الشعب الفلسطينى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية، وتساءل أين ضمير العالم ومؤسساته الدولية والحقوقية والإنسانية؟ وما قيمة أي مؤسسة إنسانية لا ترفع صوتها عاليا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؟.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية؛ مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم، لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها ، فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومى والعربى معًا.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية فى إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالى غزة.