شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن شروط الترقى للمعلمين للعام الدراسي الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، شروط الترقي وإجراءات تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي لوظائف المعلمين للعام 2024/2023، مشيرا إلي أنه يراعى عند تسجيل إستيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية أن تخفض سنة للمعلم الحاصل على درجة الماجستير ، وسنتين للحاصل على درجة الدكتوراه وبحد أقصى ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة وفقا للتاريخ المحدد في البند الأول من كتابنا هذا ، وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، يقوم المعلم بإستيفاء بيانات النموذج المرفق والخاص بتحديد مدى استفادته من الدرجة العلمية في تخفيض المدة البينية خلال مدة خدمته ، واعتماده من الإدارة التعليمية، وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة عن صحة البيانات الواردة فى النموذج المذكور ويتم تسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع له المعلم للقيام بتسجيل ذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمرتبط بقاعدة بيانات المعلمين ، على أن يتم إتاحة بياناته بعد ذلك ضمن المرشحين للترقى حال استحقاقه.

وأكدت الأكاديمية، أنه يجب على المعلم الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يكمل ويتابع إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله 5 بالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجراءات الترقى بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقى ، سوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم الأكاديمية المهنية للمعلمين المدينة التعليمية.

وأضافت، تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين لاحقا إصدار منشور يحدد :البرنامج التدريبي اللازم ضمن متطلبات على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلىوظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.