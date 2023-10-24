شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة.. وطقس خريفى على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في حالة استقرار الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، بسبب تأثرنا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير خلال فترة النهار.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "لدينا ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجة إلى 2 درجة عن الأسبوع الماضي والمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "المناطق الموجودة في جنوب البلاد مثل الأقصر وأسوان ستكون ارتفاعاتها أعلى من الدرجتين، وأحيانا تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية نهارا".

وواصلت: "إحساسنا بالطقس في فترة النهار أن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة، وهو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك في فترة النهار مع شدة الإشعاع الشمسي".