الهلال الأحمر: نقل دفعة المساعدات الرابعة لغزة عبر معبر رفح.. تضم 20 شاحنة

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، انتهاء نقل دفعة المساعدات الرابعة لقطاع غزة عبر معبر رفح ، وتضم 20 شاحنة.

وحملت الشاحنات مؤن ومواد غذائية مقدمة من منظمات المجتمع المدني المصري بينها 9 شحنات من الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى 11 شاحنة من عدد من الجمعيات الخيرية والمجتمع المدنى.

وكان الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أكد في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المساعدات المنقولة جوا عبر مطار العريش تنوعت ما بين، مستلزمات طبية، وأدوية وأغذية جافة، ووسائل معيشة وخيام وأدوات نظافة وتجهيزات مستشفيات.

وأشار إلى أنه يتم توجيه هذه المساعدات للمخازن الاستراتيجية بمدينة العريش التى وفرها الهلال الأحمر بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، حيث يتم التخزين فى أماكن آمنة فضلا عن تخزين الأدوية فى مخزن وزارة الصحة الإقليمى بالعريش، وتحريكها إلى معبر رفح تباعا بعد تجهيزها بمواصفات النقل الأمن على الشاحنات والعبور عبر المنافذ.

وقال ان شباب الهلال الأحمر المصرى المتطوعين يقومون بمهمات انسانية يوصلونها ليلا ونهارا بلا توقف فى تفريغ الشحنات ونقلها، واعادة تجهيزها وتحريكها نحو معبر رفح، لافتا ان عدد الشباب يزيد عن 500 متطوع ينتشرون فى مواقع مختلفة ولهم مهام متعددة يؤدونها بشغف وإخلاص.