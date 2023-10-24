شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من برد الخريف لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من الإصابة ببرد الخريف وقالت: يعتبر فصل الخريف من أسوأ الفصول حتي عن الشتاء بالنسبة للأطفال ومرضى حساسية الصدر لأنه فصل تقلبات جوية كبيرة.

واستكملت: الحرارة تنخفض وترتفع على مدار اليوم، كما أنه موسم نشاط العدوى التنفسية التي تعتبر أكبر مثير لحساسية الأنف والصدر، بالإضافة إلى هبوب عواصف ترابية ويزيد الأمر سوءا في حال التجمعات ولهذا فإن العدوى التنفسية تنتشر بين الأطفال في المدارس.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب العدوي عن طريق أخذ لقاح الأنفلونزا لتقليل المضاعفات.