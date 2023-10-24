شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء احتفالات اليوبيل الذهبى بالعيد القومى للسويس تضامناً مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محافظة السويس، إلغاء إحتفالات العيد القومي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر، ذكرى بطولة شعب السويس وملحمته مع القوات المسلحة والشرطة في صد العدوان الإسرائيلي ومنعه من دخول المدينة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان.

وقالت المحافظة في بيان، "تشهد السويس في أكتوبر من كل عام ذكرى عيدها القومي المجيد الذي شهد ملحمة وطنية شاهدة على بطولة أبناء السويس البطل ويمثل هذا العام اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة".

وأضاف البيان: رأت المحافظة اقتصار احتفالات هذا العام على إضاءة شعلة النصر ووضع إكليل الزهور لإحياء ذكرى شهداء السويس في وجداننا مع إقامة شعائر صلاه الجمعة الرسمية بمحافظة السويس وافتتاح عدد من المشروعات التنموية التي تخدم معظم سكان المحافظه الباسلة.

وأوضح المحافظ أن السويس اعتادت الاحتفال بالعيد القومي (ذكرى تكاتف المقاومة الشعبية مع الجيش ‏والشرطة ضد قوات العدو خلال حرب أكتوبر 1973)، مشيرا إلى أن العيد القومي لمحافظة السويس من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياء لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.