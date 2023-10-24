شكرا لقرائتكم خبر عن اضبط ساعتك.. الجمعة بداية العمل بالتوقيت الشتوى وهذا ما سيحدث فى الساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة باتت تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوى، وذلك فى الوقت الذى يتساءل فيه الكثير من المواطنين فى جمهورية مصر العربية عن موعد تغيير التوقيت الصيفى، وبدء تطبيق التوقيت الشتوى.

موعد تفعيل التوقيت الشتوي

ومن المرتقب أن يبدأ تفعيل التوقيت الشتوي في مصر 2023 في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، أى مساء الخميس المقبل ومع بداية يوم الجمعة.

متى بدأ التوقيت الصيفى

يأتى ذلك بعد أن بدأ التوقيت الصيفي فى مصر الجمعة 28 أبريل الماضى، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام بموجب هذا التوقيت.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الجارى، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

موعد بداية فصل الشتاء

ويعتقد البعض أن بداية التوقيت الشتوي يعنى دخول فصل الشتاء، ولكن الأمر لا يتعلق بدخول فصل الشتاء وبدايته، ففصل الشتاء يبدأ فى 22 ديسمبر .