شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يشيد بدور مصر فى حرب غزة ويطالب بوقف الصراع بفلسطين وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بدور مصر فى القضية الفلسطينية من خلال مبادرتها بعقد قمة القاهرة للسلام، واتفق مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف ، على ضرورة إنهاء القصف في قطاع غزة، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وذكر قصر بلانالتو، القصر الرئاسى البرازيلى، أن الجانبين أشادا بمبادرة مصر لعقد قمة حول هذه القضية يوم السبت الماضي.

إضافة إلى ذلك، وافقوا على فكرة مناقشة القرار المقترح الذي قدمته البرازيل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي حصل على 12 صوتا مؤيدا، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه.

وكان قال لولا دا سيلفا إن الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة كانت "مأساة لا يمكن تبريرها"، وجدد دعوته إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة.

وكتب لولا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، "لا يجب أن يدفع الأبرياء ثمن جنون الحرب".

وكان رئيس البرازيل أعلن فى وقت سابق ، أنه لا يستطيع السفر إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام التي تناقش الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية التي تعانى منها غزة ، وذلك لأنه يتعافى من عملية جراحية، لذا ارسل ممثلا له إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرازيل.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر دعت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، إلى قمة تناقش الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية.

وكان رئيس البرازيل تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، وأكد على أهمية السعي لتحقيق السلام في المنطقة.