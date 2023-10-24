شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: يجب إعداد الخريج لامتلاك المهارات الشخصية ومسابقة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يجب إعداد الخريج لامتلاك المهارات الشخصية والثقافية والمعرفية بجانب الشهادة بشكل مهم، مؤكدا أن مصر لديها آلية مهمة لاختبار المعلمين تتميز بالشفافية والنزاهة، ويحسب لمصر امتلاك هذه الآلية، مؤكدا أن مصر لديها مناهج تتصمن المهارات اللازمة التى يحتاجها الخريج.

وأوضح الوزير حول المنصات الرقمية وكفاءات المعلمين ومشروع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا للجميع، أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وسيتم طرحها للتأليف ثم يتم البدء فى تأليف مناهج المرحلة الثانوية لأن التطوير عبارة عن سلسلة متكاملة تشمل جميع الصفوف الدراسية.

وشدد الوزير على أنه تم إطلاق مسابقة لمعلمين مصر لإنتاج مواد تعليمية رقمية، مؤكدا أن مصر على استعداد لنقل تجربتها فى تطوير التعليم وإدخال التكنولوجيا فى التعلم للدول الأفريقية بالتنسيق مع اليونسكو.