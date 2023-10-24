شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 3 طائرات تركية وبحرينية مساعدات عاجلة لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش اليوم 3 طائرات تنقل مساعدات إغاثية عاجلة لأهل غزة . قال محمد فريد المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ان الطائرات 2 من تركيا وطائرة من البحرين . وأضاف أنه تم تسلم الشحنات ويقوم فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري بتفريغها ونقلها علي الشاحنات تمهيدا لتجهيزها لتنقل إلي قطاع غزة وتسلم الهلال الأحمر الفلسطيني.

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