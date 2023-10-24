شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 آلاف كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية تموين القاهرة حملة مكبرة علي سوق العبور بالتنسيق مع الرقابة وادارة التموين بحي السلام ثاني، والطب البيطرى بمديرية تموين القاهرة، حيث توجهت الحملة بادارة تموين االسلام ثاني بالاشتراك مع المفتشون البيطريون ومسؤلي الامن والنيابة بسوق العبور وقد تم تشديد الرقابة وتم المرور علي عنابر الاسماك بسوق العبور.

تبين خلال المرور وجود عدد من البراميل بسعة 250 كيلو جرام ذات اللون الازرق الخاص بالمخلفات بإجمالي 5000 كيلو جرام. من الاسماك و تبين منها انبعاثات روائح كريهة وتغيير باللون والخواص، وتم التأكد من ان هذه المضبوطات غير صالحة للاستخدام الادمي ومخالفة للقوانين والقرارات الخاصة بالغش التجارى ِ

تم التحفظ على (25) برميل اسماك متنوعة ×200كجم باجمالي وزن 5 طن أسماك متنوعة. فاسدة وغيرصالحة للاستخدام الأدمي، وتم عرض المحضر على النيابة العامة وجاري اصدار قرار باعدام المضبوطات.

و شدد اللواء دكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة علي استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الاربع لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والاطمئنان من ثبات الاسعار بعد تخفيضها بقرار مجلس الوزراء وجاري العمل والتفتيش بشتي المناطق وفي جميع الاوقات.