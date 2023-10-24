شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إطلاق مسابقة "معلم مبتكر" بجوائز مالية تصل لـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة زينب خليفة مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مشروع إنشاء مركز للتعلم عن بعد للمعلمين تحت مظلة الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك في إطار مبادرات اليونسكو المختلفة للتطوير المهني المستمر للمعلمين بما يعزز التحول الرقمى فى التعليم وتوفير مصادر التعليم المفتوحة، وانشاء منصات التعلم عبر الإنترنت يضم المركز استديو لتصميم محتوى تعليمى خاص بالاكاديمية وإعداد مصادر تعلم خاصة بالمعلمين ومنصة ومكتبة رقمية لتلبية احتياجات المعلمين، وبناء قدراتهم لتحقيق الاستدامة وعمل دورات تدريبية للمعلمين على المهارات الرقمية والتعلم عن بعد وتطوير سياسات ومعايير وطنية شاملة لتحقيق كفاءة المعلمين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وادماجها في خطط التعليم الشاملة.

وأوضحت زينب خليفة خلال المنتدى الدولى حول المنصات الرقمية وكفاءات المعلمين: يتم توفير الاستشارات الفنية لوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف وإدارة المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية والمؤسسات المعنية وذلك في مجال التعليم والتدريب دعم وحدات التدريب والتقويم في المدارس والمعاهد الأزهرية للارتقاء بالأداء المهني لأعضاء هيئة التعليم، التعاون مع كليات التربية والمراكز البحثية والتدريبية وهيئات التنمية المهنية في كل ما يحقق أهداف الأكاديمية. إدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة والمراكز البحثية والتدريبية وهيئات التنمية المهنية والجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق مسابقة معلم مبتكر من أجل الغد، ويتم تخصيص جوائز ما بين مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وأجهزة تابلت وسفر للتدريب خارج مصر بأكاديمية الملكة رانيا بدولة الأردن الشقيقة.