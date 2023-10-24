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باحث إسرائيلى: الفصائل الفلسطينية فى طريقها للانتصار وإسرائيل تعانى انقسامات

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القاهرة - سامية سيد - قال الباحث الإسرائيلى آفي يسخاروف بصحيفة يدعوت احرنوت، إن "بعد 17 يوماً من الهجوم على غلاف غزة، يجب قول الحقيقة، والتي سيكون سماعها صعب على الأذن الإسرائيلية، الفصائل الفلسطينية في الطريق لتحقيق انتصار"

 

 

وأضاف الباحث، أن المقصود ليس فقط أحداث السابع من أكتوبر، (1400) قتيل إسرائيلي، وأكثر من (220) أسير، لا بل النقطة التي وصلت إسرائيل لها، ممزقة ومتضاربة ومنقسمة".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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