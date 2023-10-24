شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسرائيلى: الفصائل الفلسطينية فى طريقها للانتصار وإسرائيل تعانى انقسامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الباحث الإسرائيلى آفي يسخاروف بصحيفة يدعوت احرنوت، إن "بعد 17 يوماً من الهجوم على غلاف غزة، يجب قول الحقيقة، والتي سيكون سماعها صعب على الأذن الإسرائيلية، الفصائل الفلسطينية في الطريق لتحقيق انتصار"

وأضاف الباحث، أن المقصود ليس فقط أحداث السابع من أكتوبر، (1400) قتيل إسرائيلي، وأكثر من (220) أسير، لا بل النقطة التي وصلت إسرائيل لها، ممزقة ومتضاربة ومنقسمة".