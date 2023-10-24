شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة إلى 5300 شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن التليفزيون الفلسطيني ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5300 شهيدً.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية إلى 140 شهيدا.

وأفادت مصادر فلسطينية بالقطاع بأن طائرات حربية إسرائيلية دمرت بناية سكنية في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 48 مواطنًا، كما أصيب العشرات بجروح.

وأضافت المصادر، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في منطقة تل السلطان برفح، ما أوقع شهداء وجرحى بصفوف المواطنين.

وقصفت الطائرات الحربية منزلا مأهولا بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال قطع غزة ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين تم نقلهم للمستشفى الإندونيسي بالبلدة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا في منطقة "الفالوجا" شمال القطاع ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.



كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى لوقوع عدة إصابات نقلت لمستشفى ناصر في المدينة، وقصفت منزلا آخر بالمدينة ما أوقع شهداء وجرحى.

واستهدفت غارة اسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين بينهم نساء وأطفال.