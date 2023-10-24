شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس: نرفض أى خطر يهدد سلامة مصر وندعم أى قرارات تحفظ أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزيرالشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، رفض بلاده لأى خطر يهد سلامة مصر..قائلا "إننا ندعمها وندعم أى قرارات تحافظ على أمنها وسلامتها" .. مضيفا "إن تونس تحترم سيادة كل دولة ولا تتدخل فى أى شأن داخلى لأية دولة".

وقال وزيرالخارجية التونسى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اللقاء الذي عقده مع ممثلي وكالات الأنباء الأجنبية المعتمدة بتونس ، "إننا على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية المصرية لحل القضايا العربية المشتركة بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة في ظل التطورات الحالية، كما توجد لقاءات واتصالات دائمة".. مؤكدا على عمق العلاقات المصرية التونسية على كافة الأصعدة.

وشدد على أهمية توحيد كلمة العرب على كافة المستويات وفي كل القضايا وخاصة القضية الفلسطينية..قائلا "إن القضية الفلسطينية سوف تحل بتوحيد الموقف العربي على جميع المستويات".. منوها بأن موقف تونس ثابت وواضح ومؤيد للقضية الفلسطينية وموقفها في صالح جميع الدول العربية.

وعلى صعيد العلاقات المصرية المصرية التونسية .. قال عمار "إن العلاقات المصرية التونسية في تطور مستمر، كما أن العلاقات السياسية والمشاورات السياسية على توافق تام".. منوها بأن العلاقات بين البلدين تربطهما روابط أخوية وتتميز بالعراقة والمتانة.. واصفا بأنها "ناجحة" في كافة المستويات.

ووصف التعاون بين تونس ومصر بأنه مثمر والعلاقات تمتد إلى جذور عميقة.. منوها بأن اللجنة العليا المشتركة واللجنة الوزارية والفرعية على تواصل دائم، مما أسهم في تطوير كافة مجالات التعاون وتحقيق المصلحة الثنائية بين البلدين.