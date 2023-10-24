شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ سعر كرتونة البيض اليوم فى الأسواق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء، فى الأسواق استقرارًا وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيه والأحمر 128 والبلدى 137.

وتكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الحملات لمراقبة أسواق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وفى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

‎وتشن وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة و شركات تداول الدواجن وبيض المائدة لعدم البيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، وتخزين السلع بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.