شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تشن حملات للتصدى لحرائق المخلفات الزراعية لمنع السحابة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتها الميدانية، فى قرى ومحافظات مصر المعروفة بزراعتها للأرز، محاصرتها لحرق المخلفات الزراعية من قش الأرز والتى كانت سببا رئيسيا لتلوث الهواء سابقا ، استكمالا لنجاح وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة فى تحويل قش الأرز لمنتج اقتصادى يستفيد منه الفلاح بدلا من حرقه.

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة على أرض الواقع، وكذلك الوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية.

وخلال جولات مسؤلى البيئة على قري مراكز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة تم رصد عدة حرائق للمخلفات الزراعية والسيطرة عليها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في حضور مديري الجمعيات الزراعية بمحافظة البحيرة.

فى السياق ذاته واصل الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جولاته اليومية الميدانية، لمتابعة محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات، لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أى مواقع للحرق المكشوف.



جوالات مسؤلى البيئة



جوالات مسؤلى البيئة

و خلال جولة رئيس الجهاز تم رصد عدد من حرائق قش الأرز و تم التعامل معها والسيطرة عليها من قبل الحماية المدنية والمزارعين، حيث تم تحرير 8 محاضر واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما حرص رئيس جهاز شئون البيئة خلال جولاته الميدانية على لقاء المزارعين ومتعهدي قش الأرز، وتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، موضحا لهم العقوبات المقررة حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار الوزارة وبالتنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة فى العمل على السيطرة على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وعدم حرق المزارعين لقش الأرز.

فيما توجه الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، والمهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم المخلفات، إلى محافظات الدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة، لمتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى نطاق المحافظات، ومتابعة سير العمل بمحاور المنظومة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الوزرات والجهات المشاركة.

وأوضح رشاد، أنه بالمرور على محور عمل المنظومة بالطريق الزراعي بنطاق محافظة القليوبية تلاحظ استقرار الأوضاع، وعدم رصد حرائق لقش الأرز، كما تم المرور على قرى ميت سودان وسيرباي بمركز طنطا بالغربية، و وجه الشكر للعاميلن بفرع الغربية وقطاع الفروع على الجهد المبذول على الأرض وحسن التنسيق مع المحافظات المعنية.