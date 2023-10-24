شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تبحث سبل التعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، سعى الجامعة وعملها جاهدة نحو تعزيز التعاون مع مؤسسات متعددة بهدف تحقيق شراكات استراتيجية رائدة، مشيرًا إلى أهمية الجامعة كواحدة من أقدم الجامعات المصرية، وتتميز جامعة حلوان بتنوع كلياتها وتخصصاتها المتميزة، بالإضافة إلى وجود وحدات ذات طابع خاص وبرامج علمية حديثة، وفي هذا السياق، تعمل الجامعة على تطوير برامجها لتلبية احتياجات المجتمع.

وقال رئيس جامعة حلوان أنه تم إنشاء مكتب استشاري في الجامعة، والذي يُعَد بمثابة بيت خبرة للشراكات الهندسية، منوها ان الجامعة بدأت بالفعل في التعاون مع مجموعة متنوعة من المؤسسات بهدف تحقيق مشاريع مشتركة تعزز التطور والابتكار في مجالات متعددة.

كما أكد الدكتور "قنديل" على اهمية مشاركة مركز البحوث والدراسات التكنولوجية كأحد أهم بيوت الخبرة بالجامعات المصرية فى أعمال التطوير بمختلف الهيئات والوزارات لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و أصدرت جامعة حلوان بيانًا يفيد استقبال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للدكتور أيمن العش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية، بهدف بحث وتعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمعهد، بحضور الدكتور أحمد بنداري، وكيل كلية الهندسة بالجامعة ومدير مركز البحوث والدراسات التكنولوجية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مركز الاستشارات بالجامعة ومعهد المحاصيل السكرية فيما يتعلق بأعمال التصميم الهندسي لمحطات الرفع وأنظمة الري الحديثة والري المطور، بالإضافة إلى مشاركة في عمليات المشاريع الوطنية، تم التأكيد على أهمية هذا التعاون البناء في مجالات التصميم والإشراف على التنفيذ، مستفيدين من العلاقات المثمرة بين الجميع.