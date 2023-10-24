شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل وفداً من جامعة الأمين الإسلامية من إندونيسيا لبحث التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد من جامعة الأمين الإسلامية برندوان سومنب مادورا من إندونيسيا يرأسه الشيخ الدكتور أحمد محمد تيجانى رئيس الجامعة والشيخ الدكتور مهتدى عبد المنعم ولفيف من قيادات الجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات وقيادات جامعة عين شمس. وناقش الجانبين أوجه التعاون المشترك من تبادل أساتذة متخصصين وتبادل طلابى ومشاركة فى مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والإشراف المشترك لرسائل الماجستير والدكتوراه. كما استعرض العمداء الأقسام المختلفة بكلياتهم والتخصصات المتنوعة بها، وكذلك الشراكات الدولية وأوجه التعاون المقترحة. كما استعرضت الدكتورة شيرويت الأحمدى الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين مع السعى فى زيارة أعداد الطلاب الوافدين وتحقيق تبادل ثقافى بين الطلاب الوافدين والمصريين. وفى ختام اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية للجامعتين.

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