شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل وفداً من جامعة الأمين الإسلامية من إندونيسيا لبحث التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر
وناقش الجانبين أوجه التعاون المشترك من تبادل أساتذة متخصصين وتبادل طلابى ومشاركة فى مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والإشراف المشترك لرسائل الماجستير والدكتوراه.
كما استعرض العمداء الأقسام المختلفة بكلياتهم والتخصصات المتنوعة بها، وكذلك الشراكات الدولية وأوجه التعاون المقترحة.
كما استعرضت الدكتورة شيرويت الأحمدى الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين مع السعى فى زيارة أعداد الطلاب الوافدين وتحقيق تبادل ثقافى بين الطلاب الوافدين والمصريين.
وفى ختام اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية للجامعتين.
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